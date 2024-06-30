快訊

影／里長遊大陸被判刑 南投縣長許淑華喊修「反滲透法」：當年民進黨強行通過

新竹沿海風陣風達10級！樹林狂搖掃到電線 4千戶一度停電

NBA／名記直言勇士追逐喬治失敗 已退出交易談判

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
勇士球迷恐無緣看到柯瑞(右)搭檔喬治了。 美聯社
勇士球迷恐無緣看到柯瑞(右)搭檔喬治了。 美聯社

先前傳出勇士有意爭取交易喬治（Paul George），不過《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在報導中直言，勇士的追逐已經宣告失敗，將退出交易談判；此外，勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）也持同樣看法，認為勇士已經結束談判了。

而《The Athletic》的記者卡瓦卡米（Tim Kawakami）也提到，勇士方面認為他們可以提供多種交易方案，也願意給喬治4年頂級合約，喬治本人也想加入勇士；甚至勇士更提出包含維金斯（Andrew Wiggins）、保羅（Chris Paul）、庫明加（Jonathan Kuminga）或穆迪（Moses Moody）加上未來首輪選秀權的籌碼，但都被快艇所拒絕。

不過快艇隨隊記者阿扎利（Tomer Azarly）的說法則有一些出入，勇士雖然想要喬治，但他們不想送走潛力十足的庫明加，單就維金斯與保羅兩人，吸引力有限，這導致勇士很難如願拿到喬治。

34歲的喬治已經正式決定不執行下季價值4870萬美元的球員選項，成為完全自由球員，他預計會跟快艇、76人和魔術會面。

相關新聞

NBA／詹姆斯不執行球員選項 美媒評估續簽3年1.6億美元

多家美國媒體今天報導，NBA超級球星詹姆斯（LeBron James）預計會放棄執行與洛杉磯湖人現有合約最後一年球員選項，不過外界也預期他將與湖人簽署新合約，繼續為湖人效力。

NBA／盼湖人爭取湯普森或哈登 詹姆斯願降薪組豪華陣容

洛杉磯湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）選擇跳出最後一年價值5140萬美元的合約，並尋求與球隊達成新的協議。 詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）接受採訪時表示，詹姆斯優先考慮的

NBA／喬治不執行合約投身自由市場 新東家有3隊候選

快艇隊球星喬治（Paul George）成為NBA今年夏天自由市場的最大牌球星之一，根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（...

NBA／傳勇士做好失去湯普森準備 湖人快艇獨行俠有興趣

運動媒體網站《The Athletic》報導指出，根據聯盟消息人士，金州勇士已做好在自由球員市場上失去湯普森（Klay Thompson）的準備。

NBA／名記直言勇士追逐喬治失敗 已退出交易談判

先前傳出勇士有意爭取交易喬治（Paul George），不過《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在報導中直言，勇士的追逐已經宣告失敗，將退出交易談判；此外，勇士

NBA／美媒曝湯普森有興趣聯手詹皇？經紀人保羅降薪論引遐想

知名記者查拉尼亞（Shams Charania）和和勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）近期均透露，4屆總冠軍元老湯普森（Klay Thompson）與金州勇士之間似乎已經漸行漸遠，雙方

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。