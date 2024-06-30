NBA／名記直言勇士追逐喬治失敗 已退出交易談判

先前傳出勇士有意爭取交易喬治（Paul George），不過《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在報導中直言，勇士的追逐已經宣告失敗，將退出交易談判；此外，勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）也持同樣看法，認為勇士已經結束談判了。

而《The Athletic》的記者卡瓦卡米（Tim Kawakami）也提到，勇士方面認為他們可以提供多種交易方案，也願意給喬治4年頂級合約，喬治本人也想加入勇士；甚至勇士更提出包含維金斯（Andrew Wiggins）、保羅（Chris Paul）、庫明加（Jonathan Kuminga）或穆迪（Moses Moody）加上未來首輪選秀權的籌碼，但都被快艇所拒絕。

不過快艇隨隊記者阿扎利（Tomer Azarly）的說法則有一些出入，勇士雖然想要喬治，但他們不想送走潛力十足的庫明加，單就維金斯與保羅兩人，吸引力有限，這導致勇士很難如願拿到喬治。

34歲的喬治已經正式決定不執行下季價值4870萬美元的球員選項，成為完全自由球員，他預計會跟快艇、76人和魔術會面。