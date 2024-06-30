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NBA／美媒曝湯普森有興趣聯手詹皇？經紀人保羅降薪論引遐想

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
湯普森(右)與詹姆斯。 路透社
湯普森(右)與詹姆斯。 路透社

知名記者查拉尼亞（Shams Charania）和和勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）近期均透露，4屆總冠軍元老湯普森（Klay Thompson）與金州勇士之間似乎已經漸行漸遠，雙方即將分道揚鑣預期。

消息來源指出，勇士原本希望優先考慮其他潛在的補強途徑，之後再與湯普森商討續約事宜。然而，湯普森團隊方面顯然對於球團意圖抱持猶疑的態度，決定主動出擊，尋求與其他球隊合作的可能性。

此外，根據《洛杉磯時報》記者透納（Brad Turner）的報導，湯普森對於可能投入湖人懷抱與詹姆斯（LeBron James）並肩作戰的想法感興趣，特別是在詹姆斯即將與湖人續約的階段。

儘管本季例行賽和季後賽表現不如人意，同時還有傷勢和老化問題，但湯普森神射威名依舊響亮，目前聯盟仍有多支球隊對他表達出延攬的興趣，除了湖人外，獨行俠、快艇、76人、魔術等都是如此。

詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）日前提到，若能夠引進湯普森這樣的球星，詹姆斯願意在新合約中接受降薪，這番說法搭配湯普森的未來動向，也引發外界更多遐想。

該報導還指出，湯普森的父親老湯普森（Mychal Thompson）曾隨湖人獲得兩座總冠軍，因此湯普森若能加盟湖人，某種程度也有一定的象徵意義。

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