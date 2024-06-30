NBA／美媒曝湯普森有興趣聯手詹皇？經紀人保羅降薪論引遐想
知名記者查拉尼亞（Shams Charania）和和勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）近期均透露，4屆總冠軍元老湯普森（Klay Thompson）與金州勇士之間似乎已經漸行漸遠，雙方即將分道揚鑣預期。
消息來源指出，勇士原本希望優先考慮其他潛在的補強途徑，之後再與湯普森商討續約事宜。然而，湯普森團隊方面顯然對於球團意圖抱持猶疑的態度，決定主動出擊，尋求與其他球隊合作的可能性。
此外，根據《洛杉磯時報》記者透納（Brad Turner）的報導，湯普森對於可能投入湖人懷抱與詹姆斯（LeBron James）並肩作戰的想法感興趣，特別是在詹姆斯即將與湖人續約的階段。
儘管本季例行賽和季後賽表現不如人意，同時還有傷勢和老化問題，但湯普森神射威名依舊響亮，目前聯盟仍有多支球隊對他表達出延攬的興趣，除了湖人外，獨行俠、快艇、76人、魔術等都是如此。
詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）日前提到，若能夠引進湯普森這樣的球星，詹姆斯願意在新合約中接受降薪，這番說法搭配湯普森的未來動向，也引發外界更多遐想。
該報導還指出，湯普森的父親老湯普森（Mychal Thompson）曾隨湖人獲得兩座總冠軍，因此湯普森若能加盟湖人，某種程度也有一定的象徵意義。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言