NBA／太陽傳4年4400萬美元簽回奧尼爾 小寶兒也有望續留
根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，太陽隊已經計劃在自由市場上做出一些重要的補強決定。
自由球員前鋒奧尼爾（Royce O'Neale）預計重返太陽，將會簽下一份4年總價4400萬美元的合同。此外，太陽還計劃以一年合約簽回小寶兒（Bol Bol）。
奧尼爾是在上季從籃網交易過來，為太陽提供所需的外圍防守和外線威脅。31歲的他已經打滾7個賽季，生涯三分球命中率達38.1%，先前他所拿到的4年3600萬美元合約即將到期。
小寶兒是在2月初開始進入輪替陣容，參與了球隊最後33場比賽中的31場。，儘管上場時間不如在魔術時期，不過本季他的投籃命中率61.6%，三分命中率42.3%，均創下職業生涯新高。小寶兒手上的到期合約是年薪200萬美元。
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