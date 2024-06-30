NBA／執行下季400萬美元球員選項 衛少：樂扮球隊所需角色

就在喬治（Paul George）不出意外直接跳出下季合約之際，9屆全明星的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）則是宣佈會執行下季價值400萬美元的球員選項，季續留在快艇打拚。

35歲的衛斯特布魯克在快艇四星合體後甘願退居二線，本季一共打了68場例行賽，其中11場擔任先發，場均得到11.1分5.0籃板4.5助攻1.1抄截。一般預估，即使留下來，衛斯特布魯克基本上還會繼續以第六人角色出賽。

衛斯特布魯克先前也曾透露，無論他在哪裡打球，他都會做好扮演任何球隊所需要的角色。「我一直都是團隊優先的球員，無論要求我做什麼，我都會做。」同時，衛斯特布魯克也表達了對自己能力的高度自信。

衛斯特布魯克在妥協讓出先發地位回到替補之後，快艇取得35勝13敗的成績，得以重新回到西區前段班競爭之列。不過之後他就面臨左手傷勢，缺席將近一個月才復出。傷兵頻仍的快艇最終在首輪遭到獨行俠「下剋上」。

快艇在今年夏天恐怕會面臨陣容的巨大變動，包括鋒線核心喬治可能離去，哈登（James Harden）也處於續留的十字路口。

主力之餘，快艇方面也沒有向波士頓（Brandon Boston Jr.）、瓊斯（Kai Jones）、穆恩（Xavier Moon）、迪亞巴特（Moussa Diabate）等開出報價，意味著他們都可能成為完全自由球員。

另外，同為自由身的兩位替補長人泰斯（Daniel Theis）和普拉里（Mason Plumlee），前者可能要回到歐洲打球，普拉里本身在快艇沒有太多表現空間，續留機會有限。

快艇目前球員名單中有合約的共有雷納德（Kawhi Leonard）、衛斯特布魯克、鮑威爾（Norman Powell）、祖巴茲（Ivica Zubac）、塔克（PJ Tucker）、曼恩（Terance Mann）、柯菲（Amir Coffey）、布朗（Kobe Brown）、海蘭德（Bones Hyland）。

一直以來始終呈現虎頭蛇尾的快艇，下個賽季的冠軍之路依然遍佈荊棘。