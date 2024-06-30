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NBA／傳勇士做好失去湯普森準備 湖人快艇獨行俠有興趣
運動媒體網站《The Athletic》報導指出，根據聯盟消息人士透露，金州勇士已做好在自由球員市場上失去湯普森（Klay Thompson）的準備。
湯普森是勇士2000年代迄今4度拿下NBA總冠軍的功臣，他和球隊看板球星柯瑞（Stephen Curry）不時在場上狂飆三分球，攻勢如浪花般一波波撲向對手，讓兩人因此被稱為「浪花兄弟」。
然而，球隊和聯盟消息人士表示，自由球員市場近兩週前啟動談判以來，湯普森和勇士幾乎沒有任何溝通，也沒有提出任何報價。勇士在處理完其他事情後，原想回頭與湯普森進行談判。
不過，湯普森並不會甘願等著當勇士夏季計畫的「第二優先」，特別是他的團隊認為勇士在雙方重聚這方面誠意欠佳。
聯盟消息人士表示，這位5屆全明星後衛心意已決，要替個人第14個NBA賽季尋找新東家，且雙方都認為過去13年的合作關係已經結束。
根據聯盟消息人士說法，洛杉磯湖人、洛杉磯快艇和達拉斯獨行俠預料有搶下湯普森的雄厚實力，而多支擁有薪資上限空間的球隊，預計也會有興趣向湯普森招手。
獨行俠透過送走哈達威（Tim Hardaway Jr.）騰出薪資空間，可使用1290萬美元（新台幣4.2億元）的全額中產合約在自由市場進行補強。湖人也有能力騰出相同的薪資空間，但這要取決於詹姆斯（LeBronJames）下一筆合約去向等其他事項。
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