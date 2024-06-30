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NBA／盼湖人爭取湯普森或哈登 詹姆斯願降薪組豪華陣容

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯(左)與湯普森。 路透社
詹姆斯(左)與湯普森。 路透社

洛杉磯湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）選擇跳出最後一年價值5140萬美元的合約，並尋求與球隊達成新的協議。

詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）接受採訪時表示，詹姆斯優先考慮的一直都是球隊陣容的提升，並且願意接受低於他有資格簽署的三年1.62億美元頂級合約，以便讓球團能夠騰出1290萬美元的全額中產特例，進而簽下一名「具影響力的球員」。

據消息人士透露，詹姆斯願意為此做出犧牲而引進的球員類型，包括哈登（James Harden）、湯普森（Klay Thompson）這樣的球星，或者是像瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）這類可以與戴維斯（Anthony Davis）搭配的老將大個子。

保羅也提到，倘若湖人無法吸引到這些球星，詹姆斯將會尋求一份頂級合約。只是如此一來，對於湖人的補強運作時間將相對壓縮，由於美國隊即將在下週進行訓練營，備戰巴黎奧運；詹姆斯的團隊希望在這之前就完成合約談判。

雖然高齡39歲，但詹姆斯整體狀態仍未見明顯退化，本季出賽71場，平均得到25.7分8.3次助攻7.3籃板，投籃命中率達到54%，三分球命中率更創下生涯最佳的41%，同時獲選年度最佳第三隊，寫下空前成就。此外，詹姆斯還成為聯盟史上首位總得分超過40000分的球員。

湖人球團勢必想要善用詹姆斯最後的巔峰時刻，為他和戴維斯周圍佈置更強大的副手陣容，以爭取另一座總冠軍。

湖人在日前選秀會上以第二輪55順位選中了詹姆斯的大兒子布朗尼（Bronny James）。這一舉動被認為是湖人隊未來的一部分計劃，詹姆斯一直期盼能與兒子一起同場並肩作戰，共創歷史。

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