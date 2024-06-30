NBA／詹姆斯不執行球員選項 美媒評估續簽3年1.6億美元

多家美國媒體今天報導，NBA超級球星詹姆斯（LeBron James）將放棄執行與洛杉磯湖人現有合約最後一年球員選項，不過外界也預期他會與湖人簽署新合約，繼續為湖人效力。

美國運動媒體《The Athletic》、《ESPN》、《CBS Sports》報導，詹姆斯將會放棄下一個賽季價值5140萬美元（約新台幣16億7000萬元）的球員選項，如此一來他將變成自由球員，可和湖人簽署最長為期3年、總價約1億6000萬美元（約新台幣52億元）的合約。

路透社報導，詹姆斯在他輝煌的球員生涯中是否會第4度成為自由球員廣受關注。儘管如此，考慮到湖人27日才在選秀會選上他的長子布朗尼（Bronny James），詹姆斯幾乎無疑會續留湖人。

據報新合約將包含「不可交易條款」，這代表39歲的詹姆斯可能會在湖人退休，或掌有自己下個東家的決定權。