NBA／布朗尼將披紫金9號戰袍 父子聯手出擊寫歷史

在今年選秀會上以第二輪55順位被湖人如願挑走的布朗尼（Bronny James），和老爸詹姆斯（LeBron James）寫下史上首見父子同隊的特殊事蹟，也構成一段佳話。

湖人今天也正式宣佈，布朗尼將會穿上9號紫金戰袍，至於背面則會印上「小詹姆斯（James Jr.）」

布朗尼高中和大學時分別穿過0號和6號球衣，如果6號球衣因為「指環王」傳奇球星羅素（Bill Russell）過世，已經被聯盟永久退休。

過去湖人隊史曾有范艾克索（Nick Van Exel）、巴恩斯（Matt Barnes）、朗度（Rajon Rondo）等穿上9號球衣，甚至來自中國的孫悅也是9號；至於湖人首輪17順位新秀柯奈特（Dalton Knecht）則是選擇了4號球衣。