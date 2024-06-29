NBA／黃蜂裁掉射手小柯瑞 節省400萬美元

黃蜂官方證實，已經正式裁掉柯瑞（Stephen Curry）的弟弟小柯瑞（Seth Curry）；而如此動作主要目的就是為了節省小柯瑞下一季400萬美元的非保障合約。

小柯瑞是在去年休賽季和獨行俠簽下兩年800萬美元的合約，其中第2年為非保障，黃蜂必須要下季合約生效之前將其裁掉，就能省下開支。

小柯瑞是在季中被獨行俠送到黃蜂，但僅打了8場比賽就因動手術修復左腳脛骨傷勢，宣告提前報銷。整季下來，小柯瑞一共出賽44場，場均僅5.1分1.5籃板1助攻，三分命中率僅35.2%，整體表現不理想。

黃蜂為了球隊薪資空間彈性順勢裁掉了小柯瑞，不過根據知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，雙方仍有意續前緣，有可能會在自由市場開啟後重新簽訂一份合約。

除了小柯瑞外，黃蜂也放棄執行索爾（JT Thor）新秀合約最後一年的選項，讓他恢復自由身。他的離開也意味著黃蜂陣中2021年新秀梯隊成員已經無人留下，先前包括布克奈特（James Bouknight）、瓊斯（Kai Jones）、路易斯（Scottie Lewis）都離去。