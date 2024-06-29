NBA／奎克利成重要核心戰力 暴龍5年1.75億美元合約綁定

季中被尼克交易到多倫多後，現年25歲的奎克利（Immanuel Quickley）已經被視為暴龍未來的核心戰將，今天雙方達成續約共識，將簽下5年1.75億美元的合約，直接晉升年薪3千萬美元等級的球星。

奎克利當時是隨著巴瑞特（RJ Barrett）一起來到暴龍，尼克藉此拿到阿努諾比（OG Anunoby）、阿丘瓦（Precious Achiuwa）和弗林（Malachi Flynn）等3名球員，如今他和阿努諾比都順利完成續約。

奎克利在2022-23年賽季的年度最佳第六人評選中敗給波格登（Malcolm Brogdon），本季他在暴龍38場比賽都擔任先發，場均貢獻18.6分6.8助攻4.8籃板0.9抄截，三分命中率39.5%。

暴龍先前已經決定和當家少主巴恩斯（Scottie Barnes）續約，最大合約將達到5年2.7億美元；此外，暴龍也決定執行布朗（Bruce Brown）下一季2300萬美元的球隊選項，這份到期合約也會是球團重要的交易資產。