NBA／執行下賽季合約續留湖人 羅素：我喜歡JJ執教風格

湖人在近日歷經換帥與選秀補強後，在今天也傳出陣中後衛羅素（D'Angelo Russell）將執行下賽季合約的球員選擇權，續留在紫金大軍的消息，他強調自己相當喜歡新任教練瑞迪克（JJ Redick）的風格，希望能夠為他效力。

湖人在上周宣布瑞迪克成為新任總教練後，過去兩天的選秀會上又分別在首輪選入射手田納西大學神射手內希特（Dalton Knecht）以及第二輪選入詹姆斯（LeBron James）兒子布朗尼（Bronny James），可以說是在陣容補強與話題性上都有所斬獲。

在選秀落幕後，湖人下一步則將是在自由市場上物色補強人選，而今天陣中後衛羅素也宣布將執行下賽季1870萬美元的球員選擇權，下賽季續披紫衫，他說：「我很喜歡瑞迪克的風格，也希望看到自己在他的指導下能夠有所進步，並幫助球隊打出高水準的表現。」

在去年季中交易後來到湖人的羅素，儘管一直與交易傳聞扯上邊，不過今年下半季他的勇猛表現成為湖人最終能夠進入季後賽的關鍵人物，但在羅素執行下賽季合約後，仍有美國媒體認為，羅素即將到期的合約將會成為湖人進行交易的重要籌碼，不排除利用他來做陣容上的補強。