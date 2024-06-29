籃球／T1、PLG共辦選秀體測會 40本土、8外籍生投入

T1聯盟與PLG在今天共同宣布將於7月3日舉行聯合選秀體測會，而這次體測會預計將會有40位本土球員與8位外籍生投入，而為了因應這次聯合體測會兩聯盟還推出視覺設計理念，運用在繽紛色彩的折射中，11道鋒芒象徵攜手合作的11支球團。

PLG與T1聯盟原訂將於7月3日與6日舉行選秀體測會，不過在雙聯盟逐步走向合併的情況下，兩聯盟也於今天共同宣布將於7月3日舉行聯合體測會，共計本土40人及外籍生8人投入，在位置上以後衛26人最多，另外還有前鋒16人及中鋒6人。至於學校方面，國立政治大學5人報名最多，其次為國立台灣師範大學、國立台灣科技大學、國立體育大學、輔仁大學、義守大學各3人。

此外，為了因應這次的聯合體測會，雙聯盟也特別推出視覺設計理念，運用在繽紛色彩的折射中，11道鋒芒象徵攜手合作的11支球團，即將迎接冉冉上升的新星，即將從過去經歷的種種磨煉，蛻變在此刻迎來嶄新的光芒。

在台灣職籃新聯盟成形，並經過兩大職籃與11支職業球團的溝通協調下，T1聯盟最終與PLG將共同辦理「2024聯合體測會」，一起促進國內籃球運動向上發展，邁向下一個里程碑。除了聯合體測會外，據了解兩聯盟也預計朝著聯合選秀的方向進行討論。