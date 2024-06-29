快訊

6月科技玩家聊月報／可愛AI主播來了！iOS 18讓Siri更聰明、HTC U24 Pro躍AI手機免2萬

23歲男高捷博愛座占2座位 2男看不慣制止…引他失控揮拳後被揍

投信鐵口...Fed在美大選前必降息 台股飆多高看3兆男

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／向灰熊老大莫蘭特拜碼頭 周志豪：他是聯盟最佳後衛

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
樂透順位加入灰熊的周志豪，可說是跌破外界眼鏡。 路透社
樂透順位加入灰熊的周志豪，可說是跌破外界眼鏡。 路透社

灰熊隊在今年NBA選秀會上以首輪第9順位選入加拿大華裔中鋒周志豪（Zach Edey），今天灰熊球團也為他與兩位二輪新秀一同舉行介紹會，其中周志豪在談到將與灰熊主控莫蘭特（Ja Morant）合作時，也不忘先「拜碼頭」，直呼莫蘭特是聯盟最佳後衛。

灰熊今年在選秀會上一口氣補進三名球員，其中又以來自普渡大學的中鋒周志豪最受關注，身高224公分的他大學最後一年繳出平均25.2分、12.2籃板、2.2阻攻以及2助攻的亮眼數據，儘管移動速度偏慢的問題將會成為他適應NBA的一大課題，但在禁區的破壞力也成為他獲得灰熊青睞的主因。

在今天的介紹會上周志豪直言相當期待為灰熊出賽，尤其灰熊從他大二賽季時就開始關注他，不過在今年選秀權他卻沒有收到任何來自灰熊的訊息，這也讓他直言被選上時有點措手不及，「他們打得很好，也是一支讓我感到興趣的球隊，今年我其實有點失望，因為直到選秀前我都沒有收到他們的訊息，但在選秀會當天我中選了，這讓我有點措手不及，已經沒什麼值得更開心的事情了。」

在談到將與灰熊一哥莫蘭特搭並肩作戰時，周志豪也說：「能和莫蘭特一起打球是令人興奮的，他是這個聯盟中最好的後衛，他能夠在進攻端承受壓力，做所有他能做的事情，這會讓我在場上變得更加容易。」

而周志豪日前也被加拿大男籃隊列入今年巴黎奧運的20人名單，但對於最終是否參賽，他也強調必須在與灰熊球團進行溝通後再做決定。

談到周志豪的加入，灰熊總教練簡金斯（Taylor Jenkins）說：「作為一名球員和一個人，我認為他有很多特質讓我們愛上他，在他大學如此成功的水平上，我們將會不斷刺激和挑戰他，幫助他適應NBA比賽。」

延伸閱讀

NBA／灰熊選周志豪被美媒評D級 湖人得到柯奈特獲A+

NBA／勇士想追逐喬治？總管：4名年輕小將不是非賣品

NBA／2024年選秀大會 完整第二輪結果一覽

NBA／2024年選秀大會 完整首輪結果一覽

相關新聞

NBA／老鷹雙衛拆夥！鵜鶘交易5換1迎墨瑞 組強力後場

根據消息，老鷹與鵜鶘達成交易協議，將主力後衛墨瑞（Dejounte Murray）送走，換來南斯（Larry Nance Jr.）、丹尼爾斯（Dyson Daniels）、利道爾（E.J. Lidde

NBA／湖人第55順位選走布朗尼 詹姆斯父子同隊創造歷史

NBA選秀第二輪的重頭戲，自然就是詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）。而湖人最終也用了本身第二輪第55順位挑走了布朗尼，有望成就父子同台的歷史首見畫面。

NBA／喬治聯手柯瑞衝擊冠軍？美國名嘴：他不適合勇士

勇士上季沒打進季後賽，休賽季面臨陣容重組難題，先前有報導指出，他們想網羅快艇球星喬治（Paul George）。不過美國體育名嘴史密斯（Stephen A.Smith）直言，喬治不適合勇士。 《

籃球／T1、PLG共辦選秀體測會 40本土、8外籍生投入

T1聯盟與PLG在今天共同宣布將於7月3日舉行聯合選秀體測會，而這次體測會預計將會有40位本土球員與8位外籍生投入，而為...

NBA／向灰熊老大莫蘭特拜碼頭 周志豪：他是聯盟最佳後衛

灰熊隊在今年NBA選秀會上以首輪第9順位選入加拿大華裔中鋒周志豪（Zach Edey），今天灰熊球團也為他與兩位二輪新秀...

NBA／獨行俠交易送走小哈德威 著眼增加續約瓊斯空間

在今年總冠軍賽敗北的獨行俠很快就做出陣容調整，根據消息，球隊將小哈德威（Tim Hardaway Jr.）連同3個二輪選秀權送到活塞，換來6呎5吋的後衛葛萊姆斯（Quentin Grimes）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。