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NBA／獨行俠交易送走小哈德威 著眼增加續約瓊斯空間

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
小哈德威在季後賽的低迷表現註定了會被球隊送走的結局。 路透社
小哈德威在季後賽的低迷表現註定了會被球隊送走的結局。 路透社

在今年總冠軍賽敗北的獨行俠很快就做出陣容調整，根據消息，球隊將小哈德威（Tim Hardaway Jr.）連同3個二輪選秀權送到活塞，換來6呎5吋的後衛葛萊姆斯（Quentin Grimes）。

這3個二輪選秀權分別是1個2025年來自暴龍的選秀權，以及兩個是2028年的二輪籤。小哈德威本季年薪為1790萬美元，目前合約還剩下一年，下季薪資達1620萬美元。

至於葛萊姆斯則是面臨新秀合約的最後一年，他下季年薪為430萬美元；據美國媒體指出，獨行俠這筆交易將會對是否簽回鋒線悍將瓊斯（Derrick Jones Jr.）起到關鍵作用。

倘若獨行俠順利送走小哈德威，將可以獲得一份全額中產特例，這足以讓他們開給瓊斯起薪達1290萬美元的合約報價；如果獨行俠沒能處理掉小哈德威的合約，那麼他們能給瓊斯的報價只剩下520萬美元的迷你中產。

事實上，小哈德威一直都處於交易流言之中，特別是在季後賽繳出平均僅4.4分1.8籃板的低迷表現，成了眾矢之的，甚至還失去的輪替地位，唯一亮點就是成為柯瑞（Stephen Curry）、艾倫（Ray Allen）之後，史上第3位在總冠軍賽單節轟進5顆三分球球員。基於重要性的大幅降低，基本上已經宣告小哈德威在達拉斯的日子即將畫下句點。

小哈德威是在2019年季中隨波爾辛吉斯的交易案一併來到獨行俠，後續簽下4年7200萬美元的合約。

另一方面，葛萊姆斯在被尼克交易到活塞後，只打了6場比賽就因傷提前報銷；今年賽季一共出賽51場，平均得到7分2籃板1.3助攻。

葛萊姆斯面臨新秀合約最後一年。
葛萊姆斯面臨新秀合約最後一年。

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