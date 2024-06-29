快訊

唐綺陽2024下半年12星座整體運勢！水瓶亮眼但當心破財、雙子出現神級桃花

國民黨7月排審核電延役法案 逼民進黨務實面對缺電

恭喜！歐陽妮妮「Yes,we do！」 張書豪求婚成功

NBA／老鷹雙衛拆夥！鵜鶘交易5換1迎墨瑞 組強力後場

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
墨瑞(左)將和麥凱倫構築強力後場組合。 美聯社
墨瑞(左)將和麥凱倫構築強力後場組合。 美聯社

根據消息，老鷹與鵜鶘達成交易協議，將主力後衛墨瑞（Dejounte Murray）送走，換來南斯（Larry Nance Jr.）、丹尼爾斯（Dyson Daniels）、利道爾（E.J. Liddell）和兩個首輪選秀權。

這兩枚首輪選秀權分別是2025年來自湖人的選秀權，以及2027年公鹿與鵜鶘之中順位較低的選秀權。

在完成交易後，墨瑞將和麥凱倫（C.J. McCollum）組成強大的後場搭檔，搭配前場的威廉森（Zion Williamson），加上墨菲（Trey Murphy III）、瓊斯（Herbert Jones）等悍將，有望構建一支充滿攻守侵略性的球隊。

一直處於交易流言的墨瑞，去年才和老鷹達成4年1.2億美元的延長合約，如今又回到西區，但不是傳聞中的洛杉磯湖人；他的離開也意味著老鷹雙衛實驗徹底失敗，總計他和楊恩（Trae Young）的合作，球隊戰績僅55勝62敗，也無緣進入本季季後賽。不過老鷹以較低機率抽中狀元籤，並挑走來自法國的潛力鋒線里薩赫（Zaccharie Risacher），球隊也將會以其為中心進行重建。

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，鵜鶘在落後進入第四節時戰績為0勝24敗，在關鍵時刻比分膠著時戰績則是2勝14敗，求團認為墨瑞是一名能在比賽重要時刻發揮威力的球員，有助於提升整體競爭力。

另一方面，鵜鶘目前仍面臨英格倫（Brandon Ingram）去留的抉擇中，先前傳出球隊不願開出頂級合約，這也讓英格倫的動向受到矚目。

老鷹雙衛的實驗徹底失敗。 路透社
老鷹雙衛的實驗徹底失敗。 路透社

相關新聞

NBA／老鷹雙衛拆夥！鵜鶘交易5換1迎墨瑞 組強力後場

根據消息，老鷹與鵜鶘達成交易協議，將主力後衛墨瑞（Dejounte Murray）送走，換來南斯（Larry Nance Jr.）、丹尼爾斯（Dyson Daniels）、利道爾（E.J. Lidde

NBA／湖人第55順位選走布朗尼 詹姆斯父子同隊創造歷史

NBA選秀第二輪的重頭戲，自然就是詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）。而湖人最終也用了本身第二輪第55順位挑走了布朗尼，有望成就父子同台的歷史首見畫面。

NBA／喬治聯手柯瑞衝擊冠軍？美國名嘴：他不適合勇士

勇士上季沒打進季後賽，休賽季面臨陣容重組難題，先前有報導指出，他們想網羅快艇球星喬治（Paul George）。不過美國體育名嘴史密斯（Stephen A.Smith）直言，喬治不適合勇士。 《

NBA／塞爾維亞「捧殺法」 主帥讚：今年美國隊比92夢幻隊更好

美國隊在今年巴黎奧運集結詹姆斯（LeBronJames）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、戴維斯（AnthonyDavis）等超級巨星，可說是未打先轟動。就連同

NBA／網友調侃布朗尼聯手老爸 詹嫂轉發表情哭笑不得

詹姆斯（LeBron James）的大兒子布朗尼（Bronny James）在今年選秀會上「順利」以第二輪55順位被湖人挑走，成就史上首次父子同隊並肩作戰的歷史事蹟，也被視為是一段佳話。 不少球

NBA／安戴托昆波備戰奧運資格賽 希臘男籃主帥：世界最佳球員之一

即將出征奧運資格賽的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），在對巴哈馬的熱身賽僅上場15分鐘就攻下14分5籃板，助攻和抄截各1次，展現絕佳效率；希臘隊最終以102比75大勝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。