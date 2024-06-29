NBA／老鷹雙衛拆夥！鵜鶘交易5換1迎墨瑞 組強力後場
根據消息，老鷹與鵜鶘達成交易協議，將主力後衛墨瑞（Dejounte Murray）送走，換來南斯（Larry Nance Jr.）、丹尼爾斯（Dyson Daniels）、利道爾（E.J. Liddell）和兩個首輪選秀權。
這兩枚首輪選秀權分別是2025年來自湖人的選秀權，以及2027年公鹿與鵜鶘之中順位較低的選秀權。
在完成交易後，墨瑞將和麥凱倫（C.J. McCollum）組成強大的後場搭檔，搭配前場的威廉森（Zion Williamson），加上墨菲（Trey Murphy III）、瓊斯（Herbert Jones）等悍將，有望構建一支充滿攻守侵略性的球隊。
一直處於交易流言的墨瑞，去年才和老鷹達成4年1.2億美元的延長合約，如今又回到西區，但不是傳聞中的洛杉磯湖人；他的離開也意味著老鷹雙衛實驗徹底失敗，總計他和楊恩（Trae Young）的合作，球隊戰績僅55勝62敗，也無緣進入本季季後賽。不過老鷹以較低機率抽中狀元籤，並挑走來自法國的潛力鋒線里薩赫（Zaccharie Risacher），球隊也將會以其為中心進行重建。
根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，鵜鶘在落後進入第四節時戰績為0勝24敗，在關鍵時刻比分膠著時戰績則是2勝14敗，求團認為墨瑞是一名能在比賽重要時刻發揮威力的球員，有助於提升整體競爭力。
另一方面，鵜鶘目前仍面臨英格倫（Brandon Ingram）去留的抉擇中，先前傳出球隊不願開出頂級合約，這也讓英格倫的動向受到矚目。
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