NBA／網友調侃布朗尼聯手老爸 詹嫂轉發表情哭笑不得
詹姆斯（LeBron James）的大兒子布朗尼（Bronny James）在今年選秀會上「順利」以第二輪55順位被湖人挑走，成就史上首次父子同隊並肩作戰的歷史事蹟，也被視為是一段佳話。
不少球員也都發文恭喜詹姆斯圓夢，像是拉文（Zach LaVine）就坦言很難想像兩個兒子和自己同台較勁的畫面；穆雷（Jamal Murray）則說，當詹姆斯看到兒子穿著和他一樣的球衣上場時肯定非常欣慰。
而在布朗尼被湖人挑走後，就有網友發文開玩笑地調侃：「有人發現詹姆斯和他新隊友的媽媽睡在一起。」看似不雅嘲諷的一句話，卻馬上讓很多網友心領神會。
有趣的是，當事人、也就是詹姆斯的妻子薩瓦娜（Savannah James）還直接轉發了這個動態，並配上了一個哭笑不得的表情符號。這也讓網友大呼：「笑死」、「懂玩梗」、「不止睡，還生了兩個兒子。」
能夠看到自己兒子和丈夫竟可以身處同一隊，有望一同奮戰，作為母親，薩瓦娜可說是歷經一個充滿溫情且難以忘懷的夜晚。她在IG也發了多張詹姆斯父子的照片，見證兒子的成長、走過死劫，如今更要祝福他邁向人生另一個重要階段。
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