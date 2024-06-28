NBA／安戴托昆波備戰奧運資格賽 希臘男籃主帥：世界最佳球員之一

即將出征奧運資格賽的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），在對巴哈馬的熱身賽僅上場15分鐘就攻下14分5籃板，助攻和抄截各1次，展現絕佳效率；希臘隊最終以102比75大勝。

「我肯定是瘋了，沒有去善用安戴托昆波的優勢，」希臘男籃主帥史潘諾里斯賽後表示，「但我的目標是要讓所有球員都能夠在和安戴托昆波打球時感到舒適。」

史潘諾里斯也提到，「你可以看到他在投籃方面毫不猶豫。安戴托昆波的閱讀能力非常出色，比我預期要好很多。他是世界上最好的球員之一。很榮幸他能夠代表我們國家隊出征，他也意識到他擁有很棒的隊友。」