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NBA／灰熊選周志豪被美媒評D級 湖人得到柯奈特獲A+

聯合新聞網／ 綜合報導
周志豪。 路透
周志豪。 路透

加拿大華裔中鋒周志豪（Zach Edey）統治大學賽場，但部分球迷不看好他能在NBA生存，灰熊隊昨天用首輪第9順位搶下他，美媒《Yahoo Sports》竟給出D級評價，非常不看好周志豪。

《Yahoo Sports》針對首輪所有選擇做出評分，湖人第17順位選進神射手柯奈特（Dalton Knecht），獲得最好的A+評價，除湖人A+和灰熊D，其他順位都是B-至A級。

周志豪在普度大學場均25.2分12.2籃板，《Yahoo Sports》認為他能馬上作為替補中鋒上場，擁有本屆所有中鋒最好的低位單打能力。不過他的弱項是擋拆進攻，只有8%的進球來自擋拆。防守方面，他的腳步沒辦法應對換防，只能作為一名待在禁區附近防守的中鋒。

《ESPN》沒有針對單一順位進行評價，而是球隊整體表現，灰熊得到B-評價。報導指出，周志豪進入前10順位讓人感到震驚，不確定周志豪能否成為先發球員，因為防守機動性會受限制，他更適合在第10幾順位被選中。灰熊次輪選威爾斯（Jaylen Wells ）和斯賓塞（Cam Spencer），因此提高評價。

湖人 灰熊

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