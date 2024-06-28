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NBA／勇士想追逐喬治？總管：4名年輕小將不是非賣品

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士4位年輕小將不見得是球隊非賣品。 路透
勇士4位年輕小將不見得是球隊非賣品。 路透

勇士今天將第52順位選秀權交易到雷霆，換回後衛華特斯（Lindy Waters III），後來又用現金把第52順位買回，選進中鋒波斯特（Quinten Post），勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在受訪時提到，願意交易掉年輕球員。

華特斯上季為雷霆出戰38場，平均只打7.4分鐘進帳3.6分，但三分命中率高達43.5%。波斯特效力波士頓學院，平均17.0分8.1籃板2.9助攻1.7阻攻，三分命中率43.1%。另外，勇士還給防守型後衛比克曼（Reece Beekman）雙向合約。

勇士近年培養多名年輕球員，包含庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）及傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）。近日有傳聞勇士對快艇球星喬治（Paul George）有興趣，這些球員可能會成為交易籌碼。

這4名球員對於勇士來說都難以割捨，特別是去年大幅進步的庫明加，不過小鄧利維表示他們都不是非賣品，「如果要交易，必須是會明確改變球隊的人。」小鄧利維也稱讚這4名小將，「我喜歡那些傢伙，我真的認為他們非常好。」

Paul George 勇士 庫明加 雷霆

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