NBA／美國男籃力拚奧運5連霸 詹姆斯、柯瑞期待聯手

美國男籃隊將在巴黎奧運力拚五連霸，總教練柯爾（Steve Kerr）表示，兩大超級球星詹姆斯（LeBronJames）與柯瑞（Stephen Curry）都很「高興」能聯手。

法新社報導，洛杉磯湖人的詹姆斯與金州勇士的柯瑞在歷經多年的相互較勁後，終於要攜手合作，兩人將一起前往巴黎，首度聯手打奧運。

柯爾：「詹姆斯和柯瑞很高興能一起打球。我和他們談過，聊到兩人多年來在高強度的對決後終於能合作。」

「他們顯然能配合得很好。我認為柯瑞無須大量持球、詹姆斯在攻守轉換時帶球推進的想法，是相當有趣的。」

Greatness Unites.



The 2024 USA Men's National Team is here.



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柯爾表示，現階段的目標是讓柯瑞和詹姆斯在下週於拉斯維加斯展開的訓練合體，然後在7月10日對加拿大的熱身賽一起上陣。

柯爾說：「他們真的很高興能首次並肩作戰，並在訓練和友誼賽中看到一些細節，看看他們能在哪些地方對彼此產生影響。」

這次美國可說是組成豪華陣容，除了柯瑞和詹姆斯外，名單中還有杜蘭特（Kevin Durant）、戴維斯（Anthony Davis）、愛德華（Anthony Edwards）、泰托姆（Jayson Tatum）、安比德（Joel Embiid）等球星。

柯爾說：「我們的陣容充滿獲得許多偉大成就的球星和球員。我最喜歡這些人的地方，就是他們想要獲得更多的成就。」

「他們想贏得奧運金牌，這就是為什麼他們都來參賽。」