NBA／2024年選秀大會 完整第二輪結果一覽

選秀大會第二輪今天展開，眾所矚目的布朗尼（Bronny James）在第55順位被湖人選走，將和父親詹姆斯（LeBron James）聯手。今天出現多筆選秀權互換交易，第二輪共15個順位被交易。

2024年選秀大會 完整首輪結果一覽

球員交易

◎灰狼將摩爾（Wendell Moore Jr）和第37順位交易至活塞，換回第53順位。

◎老鷹將葛里芬（AJ Griffin）送去火箭，得到第43順位。

◎暴龍將麥克丹尼爾斯（Jalen McDaniels）送去國王，得到米契爾（Davion Mitchell）、維岑科夫（Sasha Vezenkov）和第45順位。

◎勇士將第52順位交易到雷霆，換回後衛華特斯（Lindy Waters III），又用現金把第52順位買回。