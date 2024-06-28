NBA／2024年選秀大會 完整第二輪結果一覽
選秀大會第二輪今天展開，眾所矚目的布朗尼（Bronny James）在第55順位被湖人選走，將和父親詹姆斯（LeBron James）聯手。今天出現多筆選秀權互換交易，第二輪共15個順位被交易。
球員交易
◎灰狼將摩爾（Wendell Moore Jr）和第37順位交易至活塞，換回第53順位。
◎老鷹將葛里芬（AJ Griffin）送去火箭，得到第43順位。
◎暴龍將麥克丹尼爾斯（Jalen McDaniels）送去國王，得到米契爾（Davion Mitchell）、維岑科夫（Sasha Vezenkov）和第45順位。
◎勇士將第52順位交易到雷霆，換回後衛華特斯（Lindy Waters III），又用現金把第52順位買回。
選秀結果一覽
1、 暴龍：Jonathan Mogbo，長人
2、 爵士：Kyle Filipowski，長人
3、 公鹿：Tyler Smith，前鋒
4、 拓荒者（交易至尼克）：Tyler Kolek，控衛
5、 馬刺（交易至溜馬）：Johnny Furphy，搖擺人
6、 溜馬（交易至馬刺）：Juan Nunez，控衛
7、 灰狼（交易至活塞）：Bobi Klintman，前鋒
8、 尼克（交易至雷霆）：Ajay Mitchell，後衛
9、 灰熊：Jaylen Wells，前鋒
10、拓荒者（交易至太陽）：Oso Ighodaro，長人
11、76人：Adem Bona，長人
12、黃蜂：KJ Simpson，控衛
13、熱火（交易至老鷹）：Nikola Djurisic，搖擺人
14、火箭（交易至熱火）：Pelle Larsson，搖擺人
15、國王（交易至暴龍）：Jamal Shead，控衛
16、快艇：Cam Christie，後衛
17、魔術：Antonio Reeves（交易至鵜鶘），搖擺人
18、馬刺：Harrison Ingram，前鋒
19、溜馬：Tristen Newton，後衛
20、溜馬：Enrique Freeman，前鋒
21、巫師（交易至獨行俠）：Melvin Ajinca，前鋒
22、勇士：Quinten Post，長人
23、活塞：Cam Spencer（交易至灰熊），後衛
24、塞爾蒂克：Anton Watson，前鋒
25、湖人：Bronny James，後衛
26、太陽（交易至尼克）：Kevin McCullar Jr.，後衛
27、灰熊（交易至暴龍）：Ulrich Chomche，長人
28、獨行俠（交易至尼克）：Ariel Hukporti，長人
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