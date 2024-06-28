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T1聯盟／完成階段性任務 錢韋成辭去獵鷹總經理職務 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
錢韋成辭去台鋼獵鷹隊總經理職務。圖／台南台鋼獵鷹隊提供
錢韋成辭去台鋼獵鷹隊總經理職務。圖／台南台鋼獵鷹隊提供

T1聯盟台南台鋼獵鷹隊成軍三年，今天宣布總經理錢韋成階段性任務完成，將辭去職務，他也期盼過去3年一路支持獵鷹的粉絲及球迷朋友們，能在新賽季持續為獵鷹加油。

2021年7月T1聯盟剛成立的階段，錢韋成至台南耕耘職業籃球，憑藉過去職籃與台灣運動轉播之相關經驗，協助獵鷹招募並組建球隊。儘管草創時期成績敬陪末座，但整軍後隨即於第二年帶領球隊衝進隊史首次冠軍賽。

對於在今年季後卸下總經理職務，錢韋成說：「首年臨危受命南下接下這份職務，初心就是要幫助集團以及台灣籃球，這三年有高有低的成績是一段過癮的旅程，但同時也深感南部經營職業球隊的不易，尤其是籃球。相信跟著我們成長的球迷都知道。台鋼集團願意投入大量資源，真的是籃壇以及台南的福音，大家要好好珍惜，也期盼未來球迷朋友們持續支持台南台鋼獵鷹！」

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