NBA／大陸前鋒崔永熙選秀落榜 與拓荒者簽訓練營合約

中國大陸21歲前鋒崔永熙在2024年NBA選秀大會落選，不過據《ESPN》記者吉佛尼（Jonathan Givony）報導，他將和拓荒者隊簽下Exhibit 10合約。

崔永熙身高201公分，上季效力CBA廣州龍獅隊，與我國好手陳盈駿是隊友。崔永熙場均15.7分6.0籃板3.3助攻1.7抄截，三分命中率36.4%，今年正式投入選秀，可惜未獲選。

不過崔永熙獲得拓荒者的Exhibit 10合約，他在社群發文表示，「感謝你們為我熬的夜，沒時間遺憾，是時候再往前邁一步了！」

Exhibit 10合約是一年底薪的無保障合約，球員被裁掉後能前往該隊發展聯盟打球，這意味著強森需要在訓練營和熱身賽有好表現，爭取將自己的合約轉為雙向合約。