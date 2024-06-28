NBA／喬治聯手柯瑞衝擊冠軍？美國名嘴：他不適合勇士

勇士上季沒打進季後賽，休賽季面臨陣容重組難題，先前有報導指出，他們想網羅快艇球星喬治（Paul George）。不過美國體育名嘴史密斯（Stephen A.Smith）直言，喬治不適合勇士。

《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，喬治與快艇續約談判卡關，包含勇士在內的多支球隊想得到他，且勇士願意給喬治4年2億美元的頂薪合約。

不過史密斯不看好喬治和勇士的化學反應，「喬治不是擅長接球後投籃的球員，雖然他可以改變比賽節奏，但更適合快艇、76人和尼克，我不會說他適合勇士。」

喬治休賽季有4878萬美元的球員選項，如果他執行再被交易，勇士可能拿出以維金斯（Andrew Wiggins）為主體的包裹。