NBA／「靠爸」印象難擺脫 布朗尼闖蕩最高殿堂課題不少

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的大兒子布朗尼（Bronny James）在選秀會被湖人選上，成就父子同隊的夢幻之作，但一投身NBA就得與「父皇」同隊，加上本身條件並不凸出，未來恐怕還有很多課題需要面對。

NBA選秀今年分兩天進行，第2天的第二輪選秀，焦點幾乎全落在超級球星詹姆斯長子布朗尼的身上，最終他在第55順位被父親效力的洛杉磯湖人選上。

39歲的詹姆斯擁有璀璨的生涯，拿過4次總冠軍、4次年度最有價值球員（MVP）、4次總冠軍賽MVP，生涯20次入選明星賽、3次拿下明星賽MVP，曾入選年度第一隊13次、年度防守第一隊5次，並曾拿過新人王、得分王、助攻王，更是NBA歷史得分王，已獲無數榮耀的他，一度傳出考慮退休的消息，但他曾經公開表示，自己有和兒子布朗尼在同一隊打球的夢想。

先前傳出有球隊為了網羅詹姆斯，不惜「浪費」手上的選秀權網羅布朗尼，但第二輪選秀開始前，有媒體報導稱詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）放出風聲，要其他球隊不要選布朗尼，一旦他被湖人以外的球隊選上，他將改到澳洲打球。

布朗尼去年在練球時，一度在場上出現心臟驟停的意外，搶救後才撿回一命。經過休養，布朗尼重回球場，並投入今年的選秀。

成為鎂光燈焦點、如願進到NBA，甚至加盟詹姆斯所屬、全球最受矚目的球隊之一湖人，外界對布朗尼多少有「靠爸」的印象，姑且不論此事是否完全正確，至少可以確定，以布朗尼的條件、表現，恐怕難以成為湖人，甚至NBA任何球隊邁向成功最重要的那把鑰匙。

以「史上最受關注二輪新秀」之姿進到NBA，布朗尼必須頂住外界高度期待、與父親做比較等外部壓力，還得受到老爸退休後能否繼續在NBA生存的質疑，這讓他在NBA的每一步都會倍感艱辛。

從布朗尼在大學時期的上場時間或各項數據來看，或許他真的沒有進NBA打球的本錢，但考量到詹姆斯對球隊的價值，加上湖人是在第55順位（選秀分成兩輪，一共選進58名球員）選上布朗尼，因此可以算是下了合理的賭注。

布朗尼大學時並未展現出以運球創造進攻機會、在一對一的情況下擊敗防守球員、為隊友創造更多得分機會等能力，在陣地戰作為球隊組織核心的能力也有待提升。

雖然大學時的急停跳投能力還算不錯，但進NBA後，一旦對手開始防守他這樣的進攻，他將需要更多殺進禁區，或拉到三分線外的攻擊，不過這對身高僅6呎2吋（約187公分）的布朗尼來說，打禁區將是項吃力的工作，而他大學時的三分球命中率也不理想，要在外線討生活也得再多練練。

布朗尼能否長期在NBA生存、他的天花板到底在哪裡，目前沒有人可以預測，但以現況來看，或許發展成3D球員，做好防守工作、投進空檔時的三分球，甚至在籃板上做出微小但關鍵的貢獻，是可以考慮養成的方向。

昨天進行第一輪的選秀，亞特蘭大老鷹、華盛頓巫師、休士頓火箭分別在前3順位，選上里薩赫（Zaccharie Risacher）、薩爾（Alex Sarr）、謝普得（Reed Sheppard）。

今年的選秀會，法國球員成為焦點，因為狀元、榜眼都是法國人，且已連兩年由法國人成為狀元。去年的選秀狀元，是由聖安東尼奧馬刺選上的法國人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。