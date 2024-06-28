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NBA／湖人第55順位選走布朗尼 詹姆斯父子同隊創造歷史

NBA／葛登正式成自由球員 太陽與布里吉斯簽雙向合約

聯合新聞網／ 綜合報導
葛登。 路透
葛登。 路透

太陽老將葛登（Eric Gordon）今天正式跳出合約，成為自由球員。另外，太陽送出第51和第56順位選秀權，向尼克換來第40順位，選中長人伊戈達羅（Oso Ighodaro）。

現年35歲的葛登上季在太陽出戰68場，平均11分2助攻，三分命中率37.8%，賽季中曾抱怨球權不夠，如今他不執行下季336萬美元球員選項，進入自由市場。

太陽在選秀大會得到伊戈達羅，他身高208公分，上季效力馬奎特大學，平均能得到13.4分6.9籃板2.9助攻，還有1.3阻攻1.1抄截。

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，太陽還和J.布里吉斯（Jalen Bridges）簽下雙向合約，他身高206公分，上季效力貝勒大學，場均12.2分5.7籃板，三分命中率41.2%。

太陽與布里吉斯簽下雙向合約。
太陽與布里吉斯簽下雙向合約。

Eric Gordon 太陽

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