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NBA／詹姆斯親友團歡慶布朗尼獲選 湖人總管：很努力的年輕人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯如願與大兒子成為隊友。圖截自影片
詹姆斯如願與大兒子成為隊友。圖截自影片

詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）在第二輪第55順位被湖人如願挑走，成為NBA史上首對父子同隊組合，瞬間成為全美熱搜話題。

湖人官方社群IG第一時間就歡迎布朗尼加入這個大家庭，後者也轉發寫道：「這是無比幸福的時刻。」

魔術強森（Magic Johnson）也發文恭喜，「恭喜布朗尼被洛杉磯湖人選中！這是一個歷史性的時刻，因為詹姆斯和布朗尼是第一對同時在同一球隊打NBA的父子組合。在布朗尼代表湖人出賽的拉斯維加斯夏季聯賽，肯定是不能錯過！」

湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）談到布朗尼時也予以讚美。「他是品格出眾的人，也是一位非常努力的年輕人。在選秀會之前他曾和我們進行一次很棒的試訓，充分展現了這些特質。」

詹姆斯全家和親人好友今天都在紐約齊聚觀看選秀會，在布朗尼確定獲選的那一瞬間，所有人都十分興奮，布朗尼還戴上了預先準備好的湖人帽子。

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