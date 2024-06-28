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NBA／大鎖凱威爾波普跳出合約 金塊交易傑克森清空間

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
金塊大鎖凱威爾波普投入自由市場。 美聯社
金塊大鎖凱威爾波普投入自由市場。 美聯社

金塊重要大鎖凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）宣佈將不會執行下一季價值1540萬美元的球員選項，將成為完全自由球員，在市場上爭取更好的合約報酬。

對於未來薪資空間壓力巨大的金塊來說，這也是不得不去面臨殘酷「錢鬥」現實；擁有兩屆冠軍頭銜的凱威爾波普，其防守端和外線威脅性有目共睹，勢必引發聯盟多支具有足夠薪資空間球隊的追逐。

據悉，奧蘭多就準備開出兩年5000萬美元的合約「獵人頭」，對象可能瞄準凱威爾波普，或是勇士老將湯普森（Klay Thompson）。

傑克森被交易到黃蜂。 路透社
傑克森被交易到黃蜂。 路透社

除了凱威爾波普跳出合約外，金塊也在今天選秀會上傳出和黃蜂進行交易，送走原本執行下季525萬美元球員選項的替補後衛傑克森（Reggie Jackson），連帶還附上3個未來不受保護的二輪籤，此舉明顯也是為了節省開支。

另一方面，金塊和二當家後衛穆雷（Jamal Murray）也在促成提前續約，雙方可能會簽下4年2.09億美元的合約。

穆雷有望提前簽下4年2.09億美元合約。 法新社
穆雷有望提前簽下4年2.09億美元合約。 法新社

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