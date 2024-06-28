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NBA／湖人第55順位選走布朗尼 詹姆斯父子同隊創造歷史

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯如願和大兒子布朗尼並肩作戰。 美聯社
詹姆斯如願和大兒子布朗尼並肩作戰。 美聯社

NBA選秀第二輪的重頭戲，自然就是詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）。而湖人最終也用了本身第二輪第55順位挑走了布朗尼，有望成就父子同台的歷史首見畫面。

就讀南加大的布朗尼儘管歷經心臟驟停事件，且大一平均上場19分鐘也只有4.8分2.8籃板2.1助攻的表現，但在他獲得醫療許可並宣布投身NBA選秀後，依然成為外界矚目焦點，特別是老爸詹姆斯早早就「放話」盼能成就史無前例的父子同台並肩作戰的渴望，也讓布朗尼的選秀順位格外受到關注，甚至還有球迷花重注買他會成為選秀狀元。

布朗尼在聯合試訓的體能測試中有著助跑垂直起跳高達40.5吋（約103公分）的成績，展現虎父無犬子的運動天賦，另外三分線25投19中也相當夠水準。不過身高原本報6呎4吋的他，實際只有6呎1.5吋（約187公分）、體重210.4磅（約95公斤），臂展則有6呎7.25吋（約201公分）。

在那之後，布朗尼陸續得到一些球隊的試訓；在首論湖人用17順位選了田納西大學神射手內希特（Dalton Knecht）後，布朗尼最終還是乏人問津；在今天第二輪選秀開始時，有媒體爆料，經紀人保羅（Rich Paul）甚至「警告」其他球隊不要出手，倘若在湖人之前就被攔胡，不排除要讓布朗尼去澳洲打球。

至於《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）也透露，湖人二當家戴維斯（Anthony Davis）對於湖人用55順位選布朗尼樂觀其成，並表示自己看過布朗尼的試訓，對他的表現留下深刻印象。這一切跡象似乎也表明布朗尼花落湖人是可以預期的現實。

布朗尼是在2004年10月6日出生，當時詹姆斯才剛結束他的最佳新秀賽季；如今20年過去，詹姆斯依舊是聯盟最頂級的球星之一，彷彿不受歲月侵蝕，更如願達成父子當隊友的夢幻場景，也成就一段佳話。

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