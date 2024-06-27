NBA／2024年選秀大會 完整首輪結果一覽

2024年NBA選秀大會今天正式展開，今年將首輪和第二輪選秀分兩天進行，法國前鋒里薩赫（Zaccharie Risacher）成為選秀狀元，將加盟老鷹隊。首輪30人名單出爐，最受矚目的詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）尚未被選中。

選秀權相關交易

巫師送走以色列前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija），拿回波格登（Malcolm Brogdon），外加今年首輪第14順位、2029年首輪第2高的選秀權和兩個二輪籤。

馬刺首輪第8順位選中迪林漢姆（Rob Dillingham），但馬上把他交易到灰狼，換回2030年選秀交換權及2031年首輪選秀權。

太陽將首輪第22順位交易至金塊，得到第28順位、第56順位和兩張未來二輪籤。

尼克將首輪第24順位交易至巫師，換回第26順位和第51順位。接著雷霆送走5張未來二輪籤，得到第26順位。