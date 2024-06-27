NBA／2024年選秀大會 完整首輪結果一覽
2024年NBA選秀大會今天正式展開，今年將首輪和第二輪選秀分兩天進行，法國前鋒里薩赫（Zaccharie Risacher）成為選秀狀元，將加盟老鷹隊。首輪30人名單出爐，最受矚目的詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）尚未被選中。
選秀權相關交易
巫師送走以色列前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija），拿回波格登（Malcolm Brogdon），外加今年首輪第14順位、2029年首輪第2高的選秀權和兩個二輪籤。
馬刺首輪第8順位選中迪林漢姆（Rob Dillingham），但馬上把他交易到灰狼，換回2030年選秀交換權及2031年首輪選秀權。
太陽將首輪第22順位交易至金塊，得到第28順位、第56順位和兩張未來二輪籤。
尼克將首輪第24順位交易至巫師，換回第26順位和第51順位。接著雷霆送走5張未來二輪籤，得到第26順位。
選秀結果一覽
1、 老鷹：Zaccharie Risacher（法國，前鋒）
2、 巫師：Alex Sarr（法國，長人）
3、 火箭：Reed Sheppard（肯塔基大學，後衛）
4、 馬刺：Stephon Castle（康乃狄克大學，後衛）
5、 活塞：Ron Holland（發展聯盟引燃隊，前鋒）
6、 黃蜂：Tidjane Salaun（法國，前鋒）
7、 拓荒者：Donovan Clingan（康乃狄克大學，中鋒）
8、 馬刺（交易至灰狼）：Rob Dillingham（肯塔基大學，後衛）
9、 灰熊：周志豪（普度大學，中鋒）
10、爵士：Cody Williams（科羅拉多大學波德分校，搖擺人）
11、公牛：Matas Buzelis（發展聯盟引燃隊，前鋒）
12、雷霆：Nikola Topic（塞爾維亞，後衛）
13、國王：Devin Carter（普洛威頓斯學院，後衛）
14、拓荒者（交易至巫師）：Carlton Carrington（匹茲堡大學，後衛）
15、熱火：Kel’el Ware（印第安那大學，中鋒）
16、76人：Jared McCain（杜克大學，後衛）
17、湖人：Dalton Knecht（田納西大學，搖擺人）
18、魔術：Tristan da Silva（科羅拉多大學波德分校，前鋒）
19、暴龍：Ja'Kobe Walter（貝勒大學，後衛）
20、騎士：Jaylon Tyson（加利福尼亞大學柏克萊分校，前鋒）
21、鵜鶘：Yves Missi（貝勒大學，中鋒）
22、太陽（交易至金塊）：DaRon Holmes（戴頓大學，前鋒）
23、公鹿：AJ Johnson（澳洲職籃，後衛）
24、尼克（交易至巫師）：Kyshawn George（邁阿密大學，後衛）
25、尼克：Pacome Dadiet（法國，前鋒）
26、巫師（交易至雷霆）：Dillon Jones（韋伯州立大學，前鋒）
27、灰狼：Terrence Shannon Jr.（伊利諾大學厄巴納-香檳分校，後衛）
28、金塊（交易至太陽）：Ryan Dunn（維吉尼亞大學，前鋒）
29、爵士：Isaiah Collier（南加州大學，後衛）
30、塞爾蒂克：Baylor Scheierman（克瑞頓大學，搖擺人）
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