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NBA／詹皇欽定？2個月前盛讚湖人首輪新秀影片被挖出

聯合新聞網／ 綜合報導
周志豪(左)、內希特(右)。 路透
周志豪(左)、內希特(右)。 路透

湖人今天在選秀大會，用首輪第17順位選進內希特（Dalton Knecht），而不是詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）。這項決定讓許多媒體和球迷相當滿意，詹皇過去稱讚希內特的影片也被網友翻出，在網路上瘋傳。

2個月前，內希特所屬的田納西大學在NCAA錦標賽8強迎戰普度大學，內希特全場31投14中，命中6顆三分球狂轟37分，不過普度大學加拿大華裔中鋒周志豪（Zach Edey）狂砍40分16籃板，帶隊以72：66淘汰田納西。

詹姆斯曾在訪問時談到這場比賽，他說，「你會為了周志豪看普度的比賽，因為他是很棒的球員。我們看普度和田納西的比賽，是因為周志豪和內希特。」

內希特記得這個片段，他受訪時說，「我醒來後從床上滾下來，以為這是假的，很多人都傳訊息來。當我看到那個影片時，臉上露出笑容，父母也馬上打電話給我，跟我說這件事。」內希特還表示，「與戴維斯（Anthony Davis）和詹姆斯同場打球會很有趣，詹姆斯是最偉大的球員之一，這件事非常特別。」

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