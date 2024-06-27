籃球／陳建州稱體測如期舉行 曾文鼎要待選球員別擔心

PLG與T1聯盟在昨天針對合併與新聯盟一事皆做出聲明，讓國內雙職籃將邁向整併的階段，而台北市職業籃球員職業工會理事長曾文鼎在今天就表示對此抱持正面看待，也希望接下來將投入雙聯盟選秀的球員不要擔心，先把自己準備好。

PLG與T1聯盟原將於7月10日、11日舉行選秀會，不過在兩聯盟將走向整併的情況下， 是否會影響到選秀會仍將等待兩聯盟11支球隊開會決議，也成為必須優先解決的議題。

而PLG副會長陳建州今天在個人臉書上表示，PLG原訂7月3日登場的體測會會如期舉行，「體測會一定會如期舉行，但是我們廣邀各個聯盟、各球隊的代表和教練團一起來看看孩子們的表現。」

至於選秀日期，陳建州則說：「如果延期的話，對這些選手確實也不公平，而且沒有一個確定的時間，球員很難調整到最佳狀態，在體測會上有最好的表現，因為這關係到他們的未來，而且很有可能會因為這一天的表現，而決定了他們是否能被職業隊相中成為真正的職業選手。」

而今天出席球員工會與籃協會議的球員工會理事長曾文鼎則表示，站在工會的角度最關心的就是球員合約、薪資，還有非本國球員身分認定問題，另外，也希望雙聯盟能討論出球隊退場機制，確保球員權益不會受損。

曾文鼎也希望今年的待選球員能夠準備好自己，無須過度擔心，「因為球隊、聯盟都還在，只要自己做好準備，不管在哪裡，全力以赴就對了。」