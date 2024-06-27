NBA／傳統中鋒非當今主流 灰熊仍以第9順位挑走「小姚明」周志豪
有華人血統、被稱為「小姚明」的周志豪（Zach Edey）今天在美國職籃NBA選秀會上，被曼菲斯灰熊以第1輪第9順位挑走。
出生於加拿大的周志豪是美國普度大學（PurdueUniversity）明星中鋒，今年率隊殺進全美大學體育聯盟（NCAA）一級男子籃球錦標賽冠軍戰，但最後不敵康乃狄克大學（University of Connecticut），以亞軍作收。
周志豪算是傳統型中鋒，移動速度較慢，較不符合NBA現代潮流，但禁區戰力出現空窗的灰熊仍在第1輪第9順位選他，多少讓人感到意外。
下個球季，身高7呎4吋（約224公分）的周志豪將成為NBA最高的球員之一。從這個球季的資料來看，只有聖安東尼奧馬刺的溫班亞馬（VictorWembanyama）、休士頓火箭的馬亞諾維奇（BobanMarjanovic）、鳳凰城太陽的寶兒（Bol Bol）有類似的身高。
周志豪大三時，已有平均22.3分、12.9籃板的成績；大四在普度與康乃狄克交手的冠軍戰中，有25.2分、12.2籃板的亮眼表現。
上個球季，周志豪拿下NCAA一級男籃得分王，生涯的得分、籃板都創下普度校史紀錄，連兩年獲得伍登獎（John R. Wooden Award），是史上第2人。
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