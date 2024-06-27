NBA／「從未想過他第17順位」佩林卡認為內希特超適合湖人

湖人今天在選秀大會首輪，沒有用第17順位選進布朗尼（Bronny James），而是挑走田納西大學神射手內希特（Dalton Knecht），獲得各界好評。湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）也直言，從未想過能在這個順位得到內希特。

現年23歲的內希特身高196公分，本季在大學出賽36場，平均得到21.7分4.9籃板1.8助攻，三分球命中率高達39.7%。佩林卡稱讚希內特，「他是一名得分手，他會防守，身體強壯且運動能力強，我們認為他非常適合我們。」

「我們從未想過會有一名技術嫻熟，完美滿足我們需求的球員在第17順位，我們球探一致將他排在選秀前10順位」佩林卡說。

湖人日前聘請瑞迪克（JJ Redick）擔任新主帥，他球員時期也是一名神射手，佩林卡表示，「瑞迪克已經開始在戰術板上，設計內希特的進攻和防守戰術。」