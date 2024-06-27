NBA／克萊克斯頓打出生涯年 籃網4年逾32億元續留

多家媒體今天報導，美國職籃NBA布魯克林籃網已和克萊克斯頓（Nic Claxton）達成協議，以4年1億美元（約新台幣32.8億元）的合約將他續留陣中。

ESPN稱克萊克斯頓「打算要簽約了」，「運動員」（The Athletic）則稱他「接近要簽下合約了」。籃網與克萊克斯頓的這份合約，有9600萬美元（約新台幣31.5億元）是保障薪資。

25歲的克萊克斯頓上個球季在籃網打出生涯年，平均每場比賽可獲11.8分、9.9籃板、2.1助攻，籃板、助攻的數據都是生涯最佳，得分則是生涯次高的紀錄。

克萊克斯生涯前3個球季因傷一共打了94場比賽，但過去兩個球季分別打了76場、71場。