NBA／湖人17順位沒選布朗尼 詹皇父子同隊夢是否成真明揭曉

NBA選秀大會今天登場，擁有第17順位的湖人未選擇詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James），而是選擇神射手內希特（Dalton Knecht）。

現年23歲的內希特身高196公分，本季效力田納西大學，出賽36場都是先發，平均得到21.7分4.9籃板1.8助攻，三分球命中率高達39.7%。

希內特的模板是神射手米勒（Mike Miller）和「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson），曾被多家選秀網站預測為前10順位球員，因此部分球迷認為湖人賺到。

選秀大會分兩天舉行，眾所矚目的布朗尼沒有在首輪被選走，湖人是否會在第55順位選走布朗尼，實現詹姆斯的父子同隊夢，要到明天才會揭曉。