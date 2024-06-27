NBA／想用保羅和維金斯換喬治？勇士官方發文引遐想

日前傳出勇士隊有意爭取頂級球星喬治（Paul George）加盟，《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）爆料，勇士願意給他4年頂薪，維金斯（Andrew Wiggins）和保羅（Chris Paul）可能成為先簽後換的籌碼。

喬治還有幾天考慮是否執行2024-25賽季的球員選項，如果他跳出合約，就會成為自由球員；他也有可能執行選項，並要求快艇交易他。溫德霍斯特提到，「喬治想要一份頂薪合約，不少球隊準備給他，或發動交易得到他，其中一隊可能是勇士。」

不過溫德霍斯特也表示，很難想像喬治會離開家鄉洛杉磯，「喬治想透過交易去任何地方，都要先和快艇協商，快艇現在想測試喬治，是否真的想離開家鄉。」

當地時間6月28日，勇士必須決定是否執行保羅的球隊選項，據《The Ringer》記者默多克（Logan Murdock）的消息，勇士正積極兜售維金斯和保羅，可用來匹配交易薪資。

另外，勇士官方社群帳號今天發文寫道：「即將發表重大聲明！」許多球迷猜測是續留湯普森（Klay Thompson）或交易來喬治。