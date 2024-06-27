NBA／巫師拓荒者交易 送走阿夫迪賈換波格登+樂透籤

趕在選秀會開始之前，巫師與拓荒者達成交易協議；根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，巫師送走6呎9吋、來自以色列的前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija），拿回後衛波格登（Malcolm Brogdon），外加今年首輪第14順位、2029年首輪第2高的選秀權和兩個二輪籤。

阿夫迪賈是在今年賽季之前和巫師達成4年5500萬美元的續約協議，至於波格登則是進入合約最後一年，年薪為2250萬美元。

擁有榜眼籤的巫師在今天選秀會上挑走了7呎高的法國長人薩爾（Alex Sarr），第14順位則選了匹茲堡大學後衛卡林頓（Carlton Carrington），此外球隊也騰出未來的薪資空間，有利於往後的重建工作。

波格登(中)。 美國聯合通訊社

至於拓荒者雖然丟出今年樂透籤，但在2029年則有3枚首輪籤，另外兩枚分別來自塞爾蒂克和公鹿的無保護選秀權。

阿夫迪賈本季寫下生涯最佳表現，來到波特蘭後，將和艾頓（Deandre Ayton）、西蒙斯（Anfernee Simons）、韓德森（Scoot Henderson）、夏普（Shaedon Sharpe）組成平均年齡低於25歲的年輕陣容。