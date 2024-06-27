NBA／前10順位3法國球員獲選 周志豪第9順位獲灰熊青睞

NBA首輪選秀會在今天登場，其中在前10順位中就有3名法國球員獲選，分別為老鷹狀元里薩赫（Zaccharie Risacher）、巫師榜眼薩爾（Alex Sarr）、第6順位黃蜂薩隆（Tidjane Salaun），加上第9順位灰熊選入加拿大華裔中鋒周志豪（Zach Edey），首輪前10順位就有4位非美籍球員。

NBA選秀會今年分兩輪舉行，其中首輪選秀今天在布魯克林登場，而在前三順位分別為老鷹以狀元籤選入法國3D球員里薩赫，巫師第二順位選入法國長人薩爾，至於第3順位火箭則是選入肯塔基射手謝普得（Reed Sheppard），成為今年狀元、榜眼與探花。

至於第4順位馬刺則是選入來自康乃狄克大學的後衛卡瑟爾，並在第8順位再選入肯塔基後衛迪林漢姆（Rob Dillingham），但隨後也將他交易到灰狼，換取2030年選秀交換權以及2031年首輪選秀權，成為今年選秀會上達成的第一筆交易。

而第5順位活塞則是選入引燃隊前鋒霍蘭德（Ron Holland），他過去曾被視為選秀狀元熱門人選之一，不過因為外線能力的短板顯露，也導致他的選秀順位一路下滑，但活塞仍在第5順位將他選入。

而第6順位黃蜂則是選入同樣來自法國的前鋒薩隆，讓今年前6順位就有3位法國球員獲選，第7順位拓荒者則是選擇來自康乃狄克大學的中鋒柯林根（Donovan Clingan），第9順位灰熊則是選入來自普渡大學的加拿大華裔中鋒周志豪，第10順位爵士選擇來自科羅拉多的搖擺人威廉斯（Cody Williams）。