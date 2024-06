NBA／前10順位3法國球員獲選 周志豪第9順位獲灰熊青睞

NBA首輪選秀會在今天登場,其中在前10順位中就有3名法國球員獲選,分別為老鷹狀元里薩赫(Zaccharie Risacher)、巫師榜眼薩爾(Alex Sarr)、第6順位黃蜂薩隆(Tidjane Salaun),加上第9順位灰熊選入加拿大華裔中鋒周志豪(Zach Edey),首輪前10順位就有4位非美籍球員。

