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NBA／老鷹選19歲天才前鋒里薩赫 法球員連兩年攻占選秀狀元

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NBA／老鷹選19歲天才前鋒里薩赫 法球員連兩年攻占選秀狀元

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
法國球員里薩赫(右)成為今年選秀狀元。 路透
法國球員里薩赫(右)成為今年選秀狀元。 路透

2024年NBA選秀會今天在布魯克林登場，其中第一位登場、手握狀元籤的老鷹，最終唱名法國球員里薩赫（Zaccharie Risacher）成為今年選秀狀元，也讓NBA選秀會連續兩年都由法國球員成為選秀狀元，加上巫師以榜眼籤選入同樣來自法國的薩爾（Alex Sarr），讓法國球員成為近兩年NBA選秀會的焦點。

NBA選秀會今年分為兩天進行，其中首輪選秀今天在籃網主場巴克萊中心登場，在聯盟主席席佛（Adam Silver）短暫致詞後，隨即由手握狀元籤的老鷹進入選擇時間，最終老鷹也選擇來自法國的里薩赫成為今年選秀狀元。

19歲的里薩赫出生於西班牙，父親也曾經是一名職業籃球員，在西班牙生活3年後他就回到法國里昂，里薩赫身高206公分、體重88公斤，是一名具備三分球能力與組織進攻的側翼球員，加上擁有優秀的防守意識，有機會成長為頂尖的3D球員，不過缺乏自主進攻能力以及身材過於單薄的問題，將成為他進入NBA的兩大課題。

至於首輪第二順位的巫師，則是選入同樣來自法國的213公分長人薩爾，來自籃球世家的他，4歲就開始接觸籃球，並在2019年加入皇家馬德里俱樂部青年隊，過去一年他則是代表澳洲伯斯野貓隊出賽，繳出平均9.4分、4.3籃板、1.5阻攻的數據，高大的身材搭配上極佳的運動能力，讓薩爾在場上能有相當大的防守範圍與協防能力，不過進攻手段仍較為缺乏。

而首輪第三順位火箭則是選進來自來自肯塔基大學的射手謝普得（Reed Sheppard），他今年代表肯塔基出賽33場繳出平均12.5分、4.1籃板、4.5助攻、2.5抄截的全能成績單，且三分球命中率高達5成21，快速的出手與高出手點是其兩大特色，在火箭後場已經有格林（Jalen Green）與范弗利特（Fred VanVleet）兩名破壞力十足的後衛下，謝普得的外線投射能力將有機會獲得重用。

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