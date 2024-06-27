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NBA／阿努諾比5年2.125億美元續留尼克 哈特：有錢人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
阿努諾比續留尼克。 路透社
阿努諾比續留尼克。 路透社

昨天才從籃網手上換來超級鐵人鋒線布里吉斯（Mikal Bridges）的尼克，完全展現挑戰綠衫軍的企圖心，今天又傳出和跳出合約的側翼大將阿努諾比（OG Anunoby）達成續約協議，預計簽下5年2.125億美元的合約。

根據報導，阿努諾比這份合約將包含球員選項和交易補償條款，可說是誠意十足。

現年26歲的阿努諾比是在季中透過交易從多倫多轉戰紐約，當時尼克送走巴瑞特（RJ Barrett）和奎克利（Immanuel Quickley）；阿努諾比到來直接升級球隊攻守強度，在例行賽當他出賽時，尼克戰績來到20勝3敗，每回合可以多拿22.8分。但阿努諾比在季後賽第二輪對溜馬面臨腿傷問題，缺席了4場，最後尼克遺憾出局。

阿努諾比結束季後賽沒多久，宣佈不執行下季價值近2000萬美元的球員選項，投身自由市場。不過尼克仍是迅速決定續留這位大將，連同布里吉斯，「大蘋果」 有望構建強大的鋒線陣容。

有消息人士指出，在交易布里吉斯之前，尼克已經和阿努諾比針對合約達成基本共識，同時阿努諾比也收到其他球隊的頂級合約報價，不過他顯然更看好尼克的未來前景，因此繼續留在紐約。

在得知阿努諾比成功續留之後，隊友哈特（Josh Hart）馬上在社群上發文：「有錢人OG！」，更直呼尼克組成了「魔鬼側翼」！

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