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NBA／尼克5年頂薪約續簽阿努諾比 組魔鬼側翼防守連線

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
阿努諾比(右)將和布里吉斯組成尼克強大側翼搭檔。 路透社
阿努諾比(右)將和布里吉斯組成尼克強大側翼搭檔。 路透社

尼克在昨天與籃網達成布里吉斯（Mikal Bridges）的交易案後，今天再傳來與陣中前鋒阿努諾比（OG Anunoby）完成5年2億1250萬美元續約的消息，確保了下賽季側翼戰力的完整性。

尼克在去年底透過交易與暴龍換來阿努諾比，在來到尼克後他也維持亮眼表現，在加盟後的前14場比賽幫助球隊拿下12勝，23場先發出賽也繳出平均14.1分、4.4籃板、1.7抄截的數據，與「維拉諾瓦三劍客」攜手幫助尼克在藍道（Julius Randle）受傷報銷的情況下，一路打到季後賽第二輪才敗在溜馬手中。

在賽季結束後阿努諾比也將成為非受限自由球員，而身為聯盟頂級側翼防守者的他也自然吸引不少球隊的目光，不過尼克在昨天完成與籃網的布里吉斯交易案後，今天更傳出將與阿努諾比達成5年續約的消息，合約總值將來到2億1250萬美元，而阿努諾比與布里吉斯也將組成聯盟最頂尖的側翼防守連線，成為尼克在下賽季挑戰從東區出線的一大優勢。

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