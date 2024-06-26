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NBA／小哈達威要離開獨行俠老爸先暴雷！美媒：可能去活塞

聯合新聞網／ 綜合報導
小哈達威可能離開獨行俠。 美聯社
小哈達威可能離開獨行俠。 美聯社

總冠軍賽跌出輪替的獨行俠老將小哈達威（Tim Hardaway Jr.）可能出走，根據長期報導NBA的記者馬克斯坦因（Marc Stein）指出，獨行俠正有打算將還剩下一年約1600萬美金合約的小哈達威送往活塞

小哈達威上賽季在獨行俠的79場比賽中，平均上場26.8分鐘，能獲得14.4分、3.2籃板和1.8次助攻，但季後賽卻幾乎跌出輪替，其中西區冠軍賽加上總冠軍賽更是只有共63分鐘的上場時間。

今年32歲的小哈達威進入NBA已11個賽季，待過尼克、老鷹與獨行俠，生涯場均來到14分，外帶2.8籃板和高達41％的三分命中率。從2018年便開始效力獨行俠的他，今年似乎也有意尋求新去處。他的父親，曾經是NBA傳奇球星的哈達威（Tim Hardaway）近期回覆一則IG評論，但後來遭到刪除。

哈達威在回覆中寫下：「是的，他們正有此意，而且我們也希望能有新的機會發光發熱。我們不喜歡現在正在發生的事，但我們準備好要走了。」

據傳小哈達威最有可能被送往目前正在經歷重建期的活塞，上賽季戰績14勝68敗的他們剛迎來新管理層，也正在積極尋找新的總教練。若交易成真，小哈達威能夠如願得到新的開始，活塞也能夠儲備新血並去除上限，有望成為一筆雙贏交易。

Tim Hardaway Jr. 活塞 獨行俠

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