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NBA／詹姆斯和AD盼全力爭取球星 湖人仍不願里夫斯換墨瑞

聯合新聞網／ 綜合報導
戴維斯(左)、詹姆斯(右)。 路透
戴維斯(左)、詹姆斯(右)。 路透

湖人自從詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）加入後，一直處於爭冠模式，據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導，雙星希望球隊梭哈所有籌碼，爭取第3名球星。

湖人目前能用來交易的首輪選秀籤有3個，還有羅素（D'Angelo Russell）、里夫斯（Austin Reaves）和八村壘（Rui Hachimura）等球員能匹配交易薪資。

阿米克指出，湖人雙星希望球團全力爭取球星，如果順雙星的意願，球團本周可能爭取另一位球星加盟，證明求勝慾望。

先前傳出湖人有意老鷹後衛墨瑞（Dejounte Murray），阿米克指出，湖人仍不願用里夫斯換墨瑞。報導還提到，騎士隊米契爾（Donovan Mitchell）、公牛隊拉文（Zach LaVine）和拓荒者隊葛蘭特（Jerami Grant）也是交易目標，但米契爾高機率續留騎士。

Anthony Davis LeBron James 湖人 里夫斯

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