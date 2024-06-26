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NBA／波爾辛吉斯將動刀 奧運資格賽確定缺陣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
波爾辛吉斯將進行手術，確定打不了7月初登場的奧運資格賽。 路透
波爾辛吉斯將進行手術，確定打不了7月初登場的奧運資格賽。 路透

塞爾蒂克隊今年迎接隊史第18座NBA總冠軍，長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）卻也在總冠軍賽成為傷兵，今天「綠衫軍」宣布波爾辛吉斯將進行手術，確定打不了7月初登場的奧運資格賽，若拉脫維亞取得奧運門票，波爾辛吉斯能否趕上出征巴黎有還是未知數。

波爾辛吉斯傷病史不斷，今年季後賽原本就因右腿傷勢缺席兩輪系列賽，總冠軍賽回歸卻又在第2場成傷兵，休息兩場後在第5戰重新上陣，出賽16分鐘、貢獻5分，助隊以106：88「關門」成功，以系列賽4：1擊敗獨行俠隊。

波爾辛吉斯總冠軍賽遭遇的傷勢是內側支持帶（retinaculum）撕裂，導致左腿脛骨後肌腱脫位，是十分罕見的傷勢。根據塞爾蒂克說法，特殊的傷病總是需要開刀治療。

塞爾蒂克也沒透露波爾辛吉斯在何地動刀，只提到手術將在未來幾天進行，目前也沒公布波爾辛吉斯的復出時間表。波爾辛吉斯奪冠後曾透露，修復期需要「幾個月」，要趕上巴黎奧運可能性幾乎是零，但有機會健康迎接2024到25新賽季。

波爾辛吉斯

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