NBA／曾因辱華被罵翻！湖人教頭瑞迪克又陷種族歧視爭議
沒任何執教經驗的前球員瑞迪克（JJ Redick）成為湖人總教練，不過今天有網友爆料，自己曾在杜克大學被瑞迪克種族歧視，目前瀏覽量已超過2千萬。
一位名叫奈許（Halleemah Nash）的黑人女作家在X（推特）發文寫道，「我這輩子只被一名白人當面說『N word（歧視黑人用語）』。當時我在杜克大學籃球隊工作，然後他今天被任命為湖人總教練，多麼奇妙的世界。」
不過這名女子沒透露整件事的來龍去脈和提供證據或證人，因此多數X網友不相信她。美國媒體「TMZ」聯絡瑞迪克經紀團隊，他們否認這名女子的指控。
事實上，這不是瑞迪克第一次出現種族歧視爭議，2018年他為球迷錄製新春賀歲短片，竟脫口說出「Chink（中國豬）」一詞。當時引發許多華人球迷不滿，昔日NBA華裔球星林書豪出面替他講話，事件才告一段落，不過至今仍有不少球迷討厭他。
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