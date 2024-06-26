NBA／檢視籃網交易KD收穫滿滿！累積9首輪和優質資產
籃網去年2月送走超級巨星杜蘭特（Kevin Durant），向太陽換回布里吉斯（Mikal Bridges）和4個首輪籤等籌碼。如今將布里吉斯轉手賣到尼克，又得到5個首輪，累積許多未來資產。
外媒列出籃網因交易杜蘭特所得到的資產，包含前鋒強森（Cam Johnson）、波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）、8個未保護首輪、1個受保護首輪、2028首輪互換權、2028無保護選秀互換權和3個次輪。接下來還有機會用強森和波格丹諾維奇，收集更多選秀權。
據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，籃網將2025太陽首輪互換權、2027太陽首輪、2029首輪及首輪互換權送給火箭，換回自己的2025首輪互換權和2026年首輪。
值得一提的是，美國17歲天才前鋒佛萊格（Cooper Flagg）明年有望參加選秀大會，如果籃網擺爛得到狀元籤，未來將備受期待，且西蒙斯（Ben Simmons）的大爛約明年結束後也到期，可獲得大量薪資空間。
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