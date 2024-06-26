NBA／傳火箭和籃網做選秀權交易 名記：為了得到KD或布克

籃網將當家球星布里吉斯（Mikal Bridges）送去尼克，換回5張首輪籤等籌碼。據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，籃網將送出2個首輪和2個互換權，換回在哈登（James Harden）交易案中，送走的2025年首輪互換權和2026年首輪。

籃網2021年為了得到哈登，將自家3個首輪和4個互換權送給火箭。查拉尼亞指出，籃網用2025年太陽首輪互換權、2027太陽首輪、2029首輪及首輪互換權送給火箭，換回自己的2025年首輪互換權和2026年首輪。

《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，火箭獲得太陽的選秀權，是為了追求太陽球星杜蘭特（Kevin Durant），但也會用這些籌碼嘗試其他交易，因為太陽已明確表示不會交易杜蘭特。沃納羅斯基還提到，如果太陽未來崩盤，擁有太陽的選秀權讓他們在追求布克（Devin Booker）方面處於有利位置。

沃納羅斯基還指出，尼克可能失去中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein），因為他們想留下阿努諾比（OG Anunoby），強化側翼與塞爾蒂克競爭。