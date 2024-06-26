聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／傳火箭和籃網做選秀權交易 名記：為了得到KD或布克
籃網將當家球星布里吉斯（Mikal Bridges）送去尼克，換回5張首輪籤等籌碼。據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，籃網將送出2個首輪和2個互換權，換回在哈登（James Harden）交易案中，送走的2025年首輪互換權和2026年首輪。
籃網2021年為了得到哈登，將自家3個首輪和4個互換權送給火箭。查拉尼亞指出，籃網用2025年太陽首輪互換權、2027太陽首輪、2029首輪及首輪互換權送給火箭，換回自己的2025年首輪互換權和2026年首輪。
《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，火箭獲得太陽的選秀權，是為了追求太陽球星杜蘭特（Kevin Durant），但也會用這些籌碼嘗試其他交易，因為太陽已明確表示不會交易杜蘭特。沃納羅斯基還提到，如果太陽未來崩盤，擁有太陽的選秀權讓他們在追求布克（Devin Booker）方面處於有利位置。
沃納羅斯基還指出，尼克可能失去中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein），因為他們想留下阿努諾比（OG Anunoby），強化側翼與塞爾蒂克競爭。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言