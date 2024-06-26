快訊

一堆人咳嗽！醫示警出現「7症狀」別再拖：馬上去看病

民眾黨劍指2026牽動全台布局 藍藉民調邊緣化黃國昌？

缺了迪士尼一季少4.6萬用戶 有線電視價格割喉戰將開打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／傳火箭和籃網做選秀權交易 名記：為了得到KD或布克

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特(左)、布克(右)。 美聯社
杜蘭特(左)、布克(右)。 美聯社

籃網將當家球星布里吉斯（Mikal Bridges）送去尼克，換回5張首輪籤等籌碼。據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，籃網將送出2個首輪和2個互換權，換回在哈登（James Harden）交易案中，送走的2025年首輪互換權和2026年首輪。

籃網2021年為了得到哈登，將自家3個首輪和4個互換權送給火箭。查拉尼亞指出，籃網用2025年太陽首輪互換權、2027太陽首輪、2029首輪及首輪互換權送給火箭，換回自己的2025年首輪互換權和2026年首輪。

《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，火箭獲得太陽的選秀權，是為了追求太陽球星杜蘭特（Kevin Durant），但也會用這些籌碼嘗試其他交易，因為太陽已明確表示不會交易杜蘭特。沃納羅斯基還提到，如果太陽未來崩盤，擁有太陽的選秀權讓他們在追求布克（Devin Booker）方面處於有利位置。

沃納羅斯基還指出，尼克可能失去中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein），因為他們想留下阿努諾比（OG Anunoby），強化側翼與塞爾蒂克競爭。

Devin Booker Kevin Durant 太陽 火箭 籃網

相關新聞

NBA／尼克找籃網交易！送5首輪換布里吉斯組維拉諾瓦4劍客

NBA休賽季第一筆重磅交易出現，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，籃網隊將當家球星布里吉斯（Mikal Bridges）送去同城的尼克，尼克將擁有4名維拉

NBA／傳火箭和籃網做選秀權交易 名記：為了得到KD或布克

籃網將當家球星布里吉斯（Mikal Bridges）送去尼克，換回5張首輪籤等籌碼。據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，籃網將送出2個首輪和2個互換權，

NBA／湯普森談約卡關 柯爾打溫情牌：我們都希望他回來

勇士隊當家球星湯普森（Klay Thompson）和球隊續約「卡關」，昨天球隊總管小鄧利維（Mike Dunleavy ...

NBA／老鷹3%神抽無用？法國狀元熱門竟不願試訓

NBA選秀大會即將在本周四登場，老鷹隊雖握有狀元籤，但熱門人選薩爾（Alexandre Sarr）卻不願意為老鷹試訓，老鷹總管費爾茲（Landry Fields）證實這項消息，薩爾也做出回應。

NBA／同梯第一人！暴龍巴恩斯將續大約 總價可達2.7億美元

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，暴龍計畫要以5年頂級合約提前綁住陣中少主巴恩斯（Scottie Barnes），其金額將達到2.7億美元，這會讓巴恩斯

NBA／馬克西預計頂薪續約 76人自由市場砸錢拚升級

今夏擁有巨大薪資空間的76人，不僅是把目標放在超級大魚喬治（Paul George）上，包括英格倫（Brandon Ingram）或是拉文（Zach LaVine）也成了傳聞中的補強人選。 除了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。