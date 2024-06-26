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NBA／尼克找籃網交易！送5首輪換布里吉斯組維拉諾瓦4劍客

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克擁有4名維拉諾瓦大學出身的球員，左起哈特、布朗森、布里吉斯、迪文森佐。 截圖自X
尼克擁有4名維拉諾瓦大學出身的球員，左起哈特、布朗森、布里吉斯、迪文森佐。 截圖自X

NBA休賽季第一筆重磅交易出現，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，籃網隊將當家球星布里吉斯（Mikal Bridges）送去同城的尼克，尼克將擁有4名維拉諾瓦大學出身的球員。

尼克送走波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）、4個無保護首輪籤（2025、27、29、31年）、1個受保護首輪（2025來自公鹿）、1個首輪交換權（2028）和1個次輪（2025），換回布里吉斯和1個次輪（2026）。

尼克陣中擁有布朗森（Jalen Brunson）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）和哈特（Josh Hart），3人都在維拉諾瓦大學同隊過，如今布里吉斯加盟再度壯大勢力，布里吉斯也發文表示，「這太瘋狂了！」

沃納羅斯基還指出，火箭隊用2026首輪（來自籃網），向籃網換回2027太陽首輪。火箭還得到用火箭或雷霆首輪，交換太陽2025年首輪的權利。

尼克 籃網

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