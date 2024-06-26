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NBA／老鷹3%神抽無用？法國狀元熱門竟不願試訓

聯合新聞網／ 綜合報導
法國狀元熱門薩爾。 法新社
法國狀元熱門薩爾。 法新社

NBA選秀大會即將在本周四登場，老鷹隊雖握有狀元籤，但熱門人選薩爾（Alexandre Sarr）卻不願意為老鷹試訓，老鷹總管費爾茲（Landry Fields）證實這項消息，薩爾也做出回應。

現年19歲的薩爾是法國人，身高216公分，上季在澳洲職籃出戰24場，平均上場17.2分鐘，能得到9.7分4.4籃板1.3阻攻，整體投籃命中率52%，三分球命中率29.8%，被認為能打大前鋒和中鋒，灰熊隊長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）是模板之一。

老鷹以3%機率神抽狀元籤，沒想到出現狀元熱門不來試訓的罕見情況，費爾茲證實，「薩爾之前計畫來試訓，我們也定好時間，結果他拒絕來試訓。」費爾茲還提到，薩爾是唯一拒絕為他們試訓的球員，不過他也說，「我不會感到冒犯，這就是經紀人做的事。」

薩爾的行為引發球迷熱議，他今天受訪時說，「我身邊有一個很棒的團隊，他們很有經驗，我相信他們。我不打算透露我在哪裡試訓過，但我一直在試訓中盡全力，這是我能控制的。」

由於薩爾拒絕為老鷹試訓，多家媒體預測薩爾會被擁有榜眼籤的巫師隊選走，老鷹有可能選進19歲法國前鋒里薩赫（Zaccharie Risacher）或康乃狄克大學中鋒柯林根（Donovan Clingan）。

老鷹

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